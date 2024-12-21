Вы навсегда забудете салат с крабовыми палочками после того, как попробуете приготовить такой салат с креветками по рецепту звезды "Мастер Шеф" Ольги Рябенко.

Суперфиналистка двенадцатого сезона шоу "Мастер Шеф" Ольга Рябенко показала, как приготовить невероятно вкусный салат с креветками без майонеза.

Вместо майонеза звезда "Мастер Шеф" советует приготовить оригинальную заправку для салата на основе авокадо и вареных яиц, которая получается еще более вкусной и при этом полезной.

Для приготовления вкусного, легкого и полезного салата с креветками "Мастер Шеф" Ольга Рябенко берет следующие ингредиенты:

микс листьев салата – 180 г

хлеб белый (для приготовления сухариков) – 60 г

креветки – 200 г

яйца (вареные) – 4 шт.

авокадо - 2 шт.

мед - 1 ч.л.

горчица – 1 ч.л.

сок половинки лайма

растительное масло ароматное - 100 г

сыр (пармезан) – 40 г

соль – по вкусу

Листья салата "Мастер Шеф" Ольга Рябенко промывает, просушивает и выкладывает в миску.

Белый хлеб нарезаем небольшими кубиками, выкладываем в форму для запекания, немного поливаем ароматным маслом и подсушиваем в разогретой духовке до состояния сухариков.

Креветки чистим и быстро обжариваем на разогретой сковороде с небольшим количеством растительного масла.

Для соуса "Мастер Шеф" Ольга Рябенко в блендер выкладывает вареные яйца, очищенные спелые авокадо, добавляет мед, горчицу, лаймовый сок, растительное масло, соль по вкусу и перебивает все до однородной консистенции.

К листьям салата добавляем жареные креветки, сухарики, заправку из авокадо и яиц и пармезан, нарезанный на маленькие тоненькие кусочки. Сразу звезда "Мастер Шеф" не перемешивает салат, а делает это непосредственно перед подачей.

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