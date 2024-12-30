Суперфиналистка "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить стейки молодой капусты с хумусом из фасоли и хрустящим кранчем из бородинского хлеба.
Для приготовления капустных стейков "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:
- капуста молодая – 1 шт.
- масло оливковое – 50 г
- чеснок – 1 зуб.
- розмарин - 3 г
- тимʼян - 1 г
- соль, перец, сахар – по вкусу
Для хумуса из фасоли нам понадобится:
- фасоль белая (вареная или консервированная) – 100 г
- тахина (кунжутная паста) – 2 ст.л.
- масло оливковое – 10 г
- соль, перец, лимонный сок, зира, чеснок – по вкусу
А для хрустящего кранча нам понадобится несколько ломтиков бородинского хлеба.
Молодую капусту звезда "Мастер Шеф" нарезает на стейки толщиной 2-3 см. Для заправки смешиваем растительное масло, выжатый чеснок, розмарин, тимьян, соль, перец, сахар и смазываем этой смесью капустные стейки.
Выкладываем стейки в форму для запекания, добавляем 50 г воды и накрываем картушем (пергаментной бумагой с отверстиями, чтобы выходил пар).
Запекаем капусту в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 30-40 минут. После этого переворачиваем стейки, еще раз смазываем растительным маслом и допекаем еще 10-15 минут до румяной корочки.
Чтобы приготовить хумус, с вареной фасоли "Мастер Шеф" Алена Московченко сливает жидкость, добавляет тахину, растительное масло, специи, лимонный сок, чеснок и перебиваем блендером до однородности.
Бородинский хлеб звезда "Мастер Шеф" нарезает на кусочки, смазываем остатками ароматного масла, подсаливает и подсушивает в духовке до хрустящести. После этого подсушенный хлеб перебиваем блендером до состояния крошки.
На тарелку для подачи звезда "Мастер Шеф" выкладывает хумус, сверху капустные стейки, немного поливает блюдо оливковым маслом и посыпает кранчем из бородинского хлеба.
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