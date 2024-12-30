Звезда "Мастер Шеф" поделилась оригинальным и вкусным рецептом постного блюда из молодой капусты, которое идеально подойдет для праздничного стола.

Суперфиналистка "Мастер Шеф - 13" Алена Московченко показала, как приготовить стейки молодой капусты с хумусом из фасоли и хрустящим кранчем из бородинского хлеба.

Для приготовления капустных стейков "Мастер Шеф" Алена Московченко берет следующие ингредиенты:

капуста молодая – 1 шт.

масло оливковое – 50 г

чеснок – 1 зуб.

розмарин - 3 г

тимʼян - 1 г

соль, перец, сахар – по вкусу

Для хумуса из фасоли нам понадобится:

фасоль белая (вареная или консервированная) – 100 г

тахина (кунжутная паста) – 2 ст.л.

масло оливковое – 10 г

соль, перец, лимонный сок, зира, чеснок – по вкусу

А для хрустящего кранча нам понадобится несколько ломтиков бородинского хлеба.

Молодую капусту звезда "Мастер Шеф" нарезает на стейки толщиной 2-3 см. Для заправки смешиваем растительное масло, выжатый чеснок, розмарин, тимьян, соль, перец, сахар и смазываем этой смесью капустные стейки.

Выкладываем стейки в форму для запекания, добавляем 50 г воды и накрываем картушем (пергаментной бумагой с отверстиями, чтобы выходил пар).

Запекаем капусту в разогретой до 180 градусов духовке приблизительно 30-40 минут. После этого переворачиваем стейки, еще раз смазываем растительным маслом и допекаем еще 10-15 минут до румяной корочки.

Чтобы приготовить хумус, с вареной фасоли "Мастер Шеф" Алена Московченко сливает жидкость, добавляет тахину, растительное масло, специи, лимонный сок, чеснок и перебиваем блендером до однородности.

Бородинский хлеб звезда "Мастер Шеф" нарезает на кусочки, смазываем остатками ароматного масла, подсаливает и подсушивает в духовке до хрустящести. После этого подсушенный хлеб перебиваем блендером до состояния крошки.

На тарелку для подачи звезда "Мастер Шеф" выкладывает хумус, сверху капустные стейки, немного поливает блюдо оливковым маслом и посыпает кранчем из бородинского хлеба.

Последние новости Украины:

Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.

Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.

Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.