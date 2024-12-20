Женщина сначала начала спорить с контролерами, а затем оскорбляла других пассажиров.

Во Франковске собирают подписи за то, чтобы он стал "городом без языка оккупанта", считая это неплохим решением после речевых скандалов.

17 декабря в Ивано-Франковске в маршрутном автобусе №40 произошла стычка с участием русскоязычной женщины, которая вела себя агрессивно, ругалась, выражала пророссийские взгляды и защищала президента России Владимира Путина.

Женщина сначала начала спорить с контролерами, а затем оскорбляла других пассажиров, называя жителей города "бандеровцами", используя термины, популярные среди российских пропагандистов. этом украинцев. После этого инцидент перерос в физическую стычку.

Пассажиры вызвали полицию, и, как заявила женщина, на нее уже было написано несколько заявлений из-за подобного поведения.

Этот инцидент вызвал широкий резонанс, и 18 декабря городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив отреагировал на него на своей странице в Facebook. Он подчеркнул, что на подобные ситуации следует реагировать, поскольку иначе город может оказаться под угрозой "оккупации без танков".

"На это нужно реагировать. Потому, что иначе – однажды мы окажемся в оккупации, без российского танка и без российского сапога… Хочу обратиться к франковцам: мы слишком толерантны. Эта толерантность вылезет тем, что в один день мы проснемся и будем не в украинском городе, где будут наши ценности попираться, где будут нам говорить о толерантности и об открытии русских школ, российской церкви и многое другое.

Мэр также обратился в правоохранительные органы и СБУ с просьбой разобраться, есть ли в действиях женщины признаки уголовного преступления. Он отметил, что это его официальный запрос.

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