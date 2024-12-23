Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить рождественскую кутью с секретным ингредиентом по рецепту ее мамы.
"Главный секрет – это замороженная клубника, чем больше, тем лучше. Мама всегда замораживает ее летом и как раз этот вкус лета зимой – это особое ощущение", – рассказала победительница "Мастер Шеф"
Звезда "Мастер Шеф" попробовала приготовить кутью из спельты, получилось очень вкусно, но этот рецепт подойдет и для обычной пшеницы.
Для приготовления вкусной кутьи "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет такие ингредиенты
- спельта или пшеница (вареная) – 700-800 г
- мед – 300 г (+ 300 г горячей воды)
- мак запаренный - 170 г
- изюм светлый и темный, сушеная клюква - вместе 200-250 г
- курага темная и светлая - 150 г
- орехи (грецкие + бланшированный миндаль) – 150-200 г
- клубника замороженная – 150 г
Зира "Мастер Шеф" отметила, что масса сухофруктов указана с учетом того, что они уже были запарены в кипятке.
Пшеницу или спельту предварительно отвариваем до готовности. Мед звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина разводит в горячей воде в пропорции 1:1, потому что она любит, чтобы кутья была не густой, а максимально сочной.
Запариваем в кипятке мак. Изюм, сушеную клюкву и курагу также запариваем, курагу нарезаем на небольшие кусочки.
К вареной пшенице добавляем разведенный мед, запаренный мак, сухофрукты, орехи и мелко нарезанную размороженную клубнику, перемешиваем – и кутья готова.
Последние новости Украины:
Как вкусно засолить красную рыбу: победительница "Мастер Шеф" дала праздничный рецепт.
Вкуснее крабового салата: рецепт сырного рулета с крабовыми палочками.
Секрет идеальной моркови по-корейски: кулинар поделилась простым рецептом.