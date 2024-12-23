Победительница одного из сезонов "Мастер Шеф" поделилась с украинцами семейным рецептом кутьи, которая получается невероятно вкусной и сочной.

Победительница кулинарного шоу "Мастер Шеф - 12" Валерия Матрохина показала, как приготовить рождественскую кутью с секретным ингредиентом по рецепту ее мамы.

"Главный секрет – это замороженная клубника, чем больше, тем лучше. Мама всегда замораживает ее летом и как раз этот вкус лета зимой – это особое ощущение", – рассказала победительница "Мастер Шеф"

Звезда "Мастер Шеф" попробовала приготовить кутью из спельты, получилось очень вкусно, но этот рецепт подойдет и для обычной пшеницы.

Для приготовления вкусной кутьи "Мастер Шеф" Валерия Матрохина берет такие ингредиенты

спельта или пшеница (вареная) – 700-800 г

мед – 300 г (+ 300 г горячей воды)

мак запаренный - 170 г

изюм светлый и темный, сушеная клюква - вместе 200-250 г

курага темная и светлая - 150 г

орехи (грецкие + бланшированный миндаль) – 150-200 г

клубника замороженная – 150 г

Зира "Мастер Шеф" отметила, что масса сухофруктов указана с учетом того, что они уже были запарены в кипятке.

Пшеницу или спельту предварительно отвариваем до готовности. Мед звезда "Мастер Шеф" Валерия Матрохина разводит в горячей воде в пропорции 1:1, потому что она любит, чтобы кутья была не густой, а максимально сочной.

Запариваем в кипятке мак. Изюм, сушеную клюкву и курагу также запариваем, курагу нарезаем на небольшие кусочки.

К вареной пшенице добавляем разведенный мед, запаренный мак, сухофрукты, орехи и мелко нарезанную размороженную клубнику, перемешиваем – и кутья готова.

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