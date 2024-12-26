Кроме основных надбавок, сохраняются и дополнительные выплаты для пожилых граждан.

В 2025 году государство продолжит предоставлять надбавки к пенсии для определенной категории граждан, достигших 65-летнего возраста.

Как сообщил 24 Канал, в 2024 году пенсию по возрасту могут получить мужчины и женщины, достигшие 60-летнего возраста при условии наличия не менее 31 года страхового стажа.

В случае недостаточного стажа пенсионный возраст сдвигается к 63 или 65 годам.

Согласно законодательству, если пенсия гражданина, достигающего 65 лет, составляет менее 40% от минимальной зарплаты, государство автоматически начисляет доплату к этому минимуму. В 2024 году минимальная зарплата составляет 8 тысяч гривен и этот показатель останется неизменным в 2025 году.

Таким образом, пенсионерам, выполнившим вышеуказанные требования, не нужно подавать никаких дополнительных заявок — начисление производится автоматически.

Возрастные доплаты к пенсии в 2025 году,

кроме основных надбавок, сохраняются и дополнительные выплаты для пожилых людей:

70-74 года - 300 гривен;

75-79 лет - 456 гривен;

80 лет и старше – 570 гривен.

Эти доплаты будут также начисляться автоматически, как и в предыдущие годы.

Таким образом, в 2025 году пенсионеры от 65 лет с низкими выплатами и лица старшего возраста получают гарантированные государственные доплаты.

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