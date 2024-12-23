Клиенты государственного "Ощадбанка" сообщают о недостаточной защите счетов от мошенников, так как банковские лимиты не работают.
Соответствующее сообщение появилось на странице банка Facebook.
В банке не объясняют причины сбоя, отмечая, что расследованием занимаются правоохранительные органы.
Одна из клиенток пожаловалась, что с нескольких счетов траншами списывали деньги. Банк не блокировал сделки, несмотря на лимит в 2 тысячи гривен, и не направил ни одного предупреждения.
"Мошенники пять раз списали по две тысячи. Лимит не сработал, звонка или SMS не было. Верните деньги, это ваша вина!" - возмутилась клиентка.
Женщина уже обратилась в полицию, подала заявление в банк и на возврат средств, однако деньги до сих пор не вернули. В Ощадбанке посоветовали ожидать результатов расследования правоохранителей.
Что делать в случае незаконного списания средств:
Связаться со службой поддержки банка:
позвонить на номера поддержки (указанные на карте или сайте);
заказать обратный звонок на сайте;
написать в чат-поддержку приложения.
Заблокировать карту.
Обратиться в киберполицию:
горячая линия 0-800-505-170 ;
онлайн-форма на сайте киберполиции
Как обезопасить себя
Оформить договор страхования от мошенничества можно в любом отделении банка.
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