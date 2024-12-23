Женщина уже обратилась в полицию, подала заявление в банк и на возврат средств, однако деньги до сих пор не вернули.

Клиенты государственного "Ощадбанка" сообщают о недостаточной защите счетов от мошенников, так как банковские лимиты не работают.

Соответствующее сообщение появилось на странице банка Facebook.

В банке не объясняют причины сбоя, отмечая, что расследованием занимаются правоохранительные органы.

Одна из клиенток пожаловалась, что с нескольких счетов траншами списывали деньги. Банк не блокировал сделки, несмотря на лимит в 2 тысячи гривен, и не направил ни одного предупреждения.

"Мошенники пять раз списали по две тысячи. Лимит не сработал, звонка или SMS не было. Верните деньги, это ваша вина!" - возмутилась клиентка.

Женщина уже обратилась в полицию, подала заявление в банк и на возврат средств, однако деньги до сих пор не вернули. В Ощадбанке посоветовали ожидать результатов расследования правоохранителей.

Что делать в случае незаконного списания средств:

Связаться со службой поддержки банка:

позвонить на номера поддержки (указанные на карте или сайте);

заказать обратный звонок на сайте;

написать в чат-поддержку приложения.

Заблокировать карту.

Обратиться в киберполицию:

горячая линия 0-800-505-170 ;

онлайн-форма на сайте киберполиции

Как обезопасить себя

Оформить договор страхования от мошенничества можно в любом отделении банка.

Последние новости Украины:

Банкомат Ощадбанка списал средства с карты, но не выдал их: вернуть средства сложно.

Ощадбанк заблокировал пенсионный счет клиентки: "Выполнила все требования и ничего не помогло".

"Можно проснуться с пустым счетом": карточку Ощадбанка могут заблокировать в любой момент.