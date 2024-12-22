Звезда кулинарного шоу "Мастер Шеф" дала рецепт простой, вкусной и удобной для поедания закуски с крабовыми палочками, которая заменит обычные суши и роллы.

Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить ленивые суши в виде пончиков, или можете использовать любые другие формы.

Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит рис. Берём 300 г риса, промываем его 5-7 раз, пока вода не станет чистой, заливаем 400 мл холодной воды и варим на малом огне в течение 15 минут после закипания.

Для заправки для риса "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:

вода горячая – 100 мл

уксус (рисовый) – 2 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

соль – 0,5 ч.л.

Готовим заправку, добавляем ее в горячий рис, перемешиваем и оставляем остывать до комнатной температуры.

Далее для приготовления суши-донатсов нам понадобятся:

крабовые палочки – 150 г

огурец – 1 шт.

авокадо - 0,5 шт.

крем-сыр - 100 г

зеленый лук, имбирь, кунжут, нори

Формы для донатсов (или другие, какие у вас есть) звезда "Мастер Шеф" немного смазывает растительным маслом, выкладывает туда рис и утрамбовывает его. Сверху выкладываем крем-сыр, разобранные на волокна крабовые палочки, кусочки авокадо и мелко нарезанный зеленый лук, снова все утрамбовываем.

Сверху выкладываем нори, переворачиваем формочки и достаем суши-донатсы. Готовые ленивые суши украшаем крабовыми палочками, тонкими слайсами огурца, кунжутом и имбирем.

"Такие суши-донатсы точно удивят ваших гостей. Есть их особенно удобно тем, кто, как я, не умеет пользоваться палочками для суши", - добавила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.

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