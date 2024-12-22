Участница двенадцатого сезона проекта "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк показала, как приготовить ленивые суши в виде пончиков, или можете использовать любые другие формы.
Сначала звезда "Мастер Шеф" готовит рис. Берём 300 г риса, промываем его 5-7 раз, пока вода не станет чистой, заливаем 400 мл холодной воды и варим на малом огне в течение 15 минут после закипания.
Для заправки для риса "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк берет следующие ингредиенты:
- вода горячая – 100 мл
- уксус (рисовый) – 2 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- соль – 0,5 ч.л.
Готовим заправку, добавляем ее в горячий рис, перемешиваем и оставляем остывать до комнатной температуры.
Далее для приготовления суши-донатсов нам понадобятся:
- крабовые палочки – 150 г
- огурец – 1 шт.
- авокадо - 0,5 шт.
- крем-сыр - 100 г
- зеленый лук, имбирь, кунжут, нори
Формы для донатсов (или другие, какие у вас есть) звезда "Мастер Шеф" немного смазывает растительным маслом, выкладывает туда рис и утрамбовывает его. Сверху выкладываем крем-сыр, разобранные на волокна крабовые палочки, кусочки авокадо и мелко нарезанный зеленый лук, снова все утрамбовываем.
Сверху выкладываем нори, переворачиваем формочки и достаем суши-донатсы. Готовые ленивые суши украшаем крабовыми палочками, тонкими слайсами огурца, кунжутом и имбирем.
"Такие суши-донатсы точно удивят ваших гостей. Есть их особенно удобно тем, кто, как я, не умеет пользоваться палочками для суши", - добавила "Мастер Шеф" Мирослава Пекарюк.
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