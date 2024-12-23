Астрология может дать нам подсказки относительно того, почему некоторые знаки Зодиака не уживаются с другими.

У каждого знака зодиака есть свои отличительные черты, которые могут не способствовать гармоничному взаимодействию.

Хорошо знать, с кем вы можете не ужиться, чтобы сохранять спокойствие и рациональность, когда они непреднамеренно говорят или делают что-то, что вас раздражает.

Вы будете знать, что не стоит реагировать негативно на любые негативные вещи, которые они выплескивают.

Какие знаки Зодиака не уживаются друг с другом:

Овен и Телец

Оба этих знака зодиака могут быть упрямыми , и вы знаете, что происходит, когда два невероятно упрямых человека вступают в противостояние? Не так уж много, поскольку ни один из них не очень хорош в компромиссах или взгляде на вещи с точки зрения другого человека. Ни Овен, ни Телец не любят, когда их считают неправыми, и они оба будут просто упираться, пока кто-то (обычно Овен) не сдастся.

Оба знака решают вопросы обязательств совершенно по-разному , что может вызывать напряжение. Овну требуется некоторое время, чтобы понять, чего он хочет, а Тельцу нужно точно знать, на каком этапе находятся отношения в любой момент.

Телец и Водолей

Телец склонен быть собственником как по отношению к людям, так и к вещам, а Водолей гораздо более независим . Водолеи не хотят говорить о чувствах и предпочитают не следовать правилам, в то время как Телец нуждается в заверениях. Телец любит, чтобы все было стабильно, надежно, и он очень заботится о красивых вещах. Водолей не хочет быть отягощенным вещами.

Оба знака смотрят на жизнь совершенно по-разному, и каждому из них сложно понять, откуда исходит другой человек. Телец попытается продвинуть свою собственную повестку дня, имея дело с Водолеем, который затем отступит, что приведет Тельца в ярость.

Близнецы и Дева

Девы любят организованность и чувство контроля в любое время, тогда как Близнецы гораздо более непредсказуемы и спонтанны. Близнецы используют обаяние в своих интересах, что Девы могут посчитать подозрительным и ненадежным. Близнецы могут посчитать Деву слишком чувствительной и неуравновешенной, что Деве совсем не понравится.

Они оба хорошо умеют говорить то, что у них на уме, но если они вступают в спор, Дева, скорее всего, почувствует себя обиженной, а Близнецы просто не будут иметь дело. Они просто не понимают друг друга.

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