Ленивое хачапури – это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться вкусом традиционного грузинского хачапури без лишних хлопот.

Этот рецепт Татьяны Литвиновой позволяет приготовить вкусные и сытные хачапури всего за несколько минут, без необходимости готовить сложное тесто и тратить время на выпекание.

Чтобы приготовить ленивые хачапури, вам понадобится 300 г муки, 150 г кефира, одно яйцо, чайная ложка сахара, две столовые ложки растительного масла и 5 г разрыхлителя. Для творожной начинки используют 200 г сулугуни и одно яйцо. Мясная начинка состоит из 500 г фарша (свинина и говядина в соотношении 50/50%), полчайной ложки соли, специй по вкусу и 20 г зеленого лука.

Начните с приготовления теста. Для этого просейте муку в глубокую чашу и добавьте к нему сахар, соль и разрыхлитель. К этой смеси влейте кефир, добавьте яйца и масло. муки, чтобы она стала эластичной и не прилипала к рукам.

Затем разделите тесто на несколько частей и сформуйте из них шарики. Это будет основой для будущих хачапури. Положите шарики на доску, накройте их полотенцем и оставьте на несколько минут, чтобы тесто стало более мягким и пластичным.

Тем временем можно приготовить начинку. Для этого смешайте фарш с кориандром, чёрным перцем, солью и мелко нарезанной зеленью. Для начинки с сыром - нужно натереть сыр и смешать его с яйцом.

Когда тесто отдохнуло, раскатайте его в тонкий круглый пласт. Затем положите начинку в центр и заверните края теста, формируя из него маленький пирожок. Переверните его на другую сторону и осторожно раскатайте, чтобы получился ровный и тонкий корж.

Далее разогрейте сковороду на среднем огне и слегка смажьте ее растительным маслом. Переложите готовый хачапур на сковороду и жарьте с обеих сторон к золотистой корочке.

Готовые ленивые хачапури можно подавать горячими, посыпав сверху мелко нарезанной зеленью или смазав сливочным маслом. Это идеальный рецепт для быстрого завтрака или перекуса, который точно понравится всем членам вашей семьи.

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