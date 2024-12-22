Неточности в ФИО или РНОКПП также могут помешать авторизации.

Если в базе нет фотоснимков, обратитесь в учебное заведение для обновления данных.

Электронный студенческий билет имеет все необходимые атрибуты, в том числе фото и цифровую подпись, и может использоваться для: подтверждения личности; получение льгот на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте; скидок в музеях, театрах и других культурных учреждениях; льгот в магазинах или других учреждениях, предусматривающих их.

Электронный документ признан официальным и имеет такую ​​же силу, как его пластиковый аналог. Он позволяет "шерить" данные, что особенно удобно во время путешествий по Украине.