Цифровой студенческий билет, доступный в приложении "Дия", уже несколько лет упрощает жизнь украинским студентам.
Для того чтобы ваш студенческий билет появился в приложении, он должен быть изготовлен на основе пластикового оригинала государственного образца и зарегистрирован в Единой государственной электронной базе по вопросам образования. Если документ не отображается, вероятной причиной может быть его отсутствие в базе или несоответствие данных. Для решения этого обратитесь в деканат или оформите новый студенческий билет государственного образца.
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Возможные проблемы при загрузке студенческого билета в "Дия" и их разрешении:
Если вы учитесь на заочной форме, или ваш студенческий билет не является национальным образцом, документ не будет подтянут. Решением станет заказ нового студенческого.

Неточности в ФИО или РНОКПП также могут помешать авторизации.

Если в базе нет фотоснимков, обратитесь в учебное заведение для обновления данных.

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Электронный студенческий билет имеет все необходимые атрибуты, в том числе фото и цифровую подпись, и может использоваться для: подтверждения личности; получение льгот на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте; скидок в музеях, театрах и других культурных учреждениях; льгот в магазинах или других учреждениях, предусматривающих их.

Электронный документ признан официальным и имеет такую ​​же силу, как его пластиковый аналог. Он позволяет "шерить" данные, что особенно удобно во время путешествий по Украине.

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