Неточности в ФИО или РНОКПП также могут помешать авторизации.
Если в базе нет фотоснимков, обратитесь в учебное заведение для обновления данных.
Электронный студенческий билет имеет все необходимые атрибуты, в том числе фото и цифровую подпись, и может использоваться для: подтверждения личности; получение льгот на проезд в городском, пригородном и междугородном транспорте; скидок в музеях, театрах и других культурных учреждениях; льгот в магазинах или других учреждениях, предусматривающих их.
Электронный документ признан официальным и имеет такую же силу, как его пластиковый аналог. Он позволяет "шерить" данные, что особенно удобно во время путешествий по Украине.
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