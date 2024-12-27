Этот инструмент особенно удобен для тех, кто не имеет квалифицированной электронной подписи (КЭП), но хочет оформить пенсию через интернет.
Для начала пользователю нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Дия" и активировать функцию "Дия.Подпись". должны быть цветными, четкими, сохраненными в форматах JPG или PDF с размером файла не более 1 МБ. Имя файлов должны четко указывать на их содержание.
Оформление пенсии через веб-портал Пенсионного фонда начинается с авторизации. Для этого нужно нажать кнопку "Вход" и выбрать способ входа через "Дия.Подпись". На экране появится QR-код, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения. Далее следует активировать "Дия.Подпись", подтвердив свое лицо с помощью фото и ввода специального PIN-кода.
После успешной авторизации пользователь автоматически входит в личный кабинет портала Пенсионного фонда. В разделе "О пенсионном обеспечении" необходимо выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", указать тип пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет"), заполнить анкету-опрос, прикрепить подготовленные скан-копии документов и сформировать заявление.
Завершающий этап – подписание заявления с помощью "Дия.Подпись". После этого документ направляется в Пенсионный фонд.
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