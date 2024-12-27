Благодаря сервису "Дия.Подпись" оформить пенсию можно не выходя из дома.

Этот инструмент особенно удобен для тех, кто не имеет квалифицированной электронной подписи (КЭП), но хочет оформить пенсию через интернет.

Для начала пользователю нужно зарегистрироваться в мобильном приложении "Дия" и активировать функцию "Дия.Подпись". должны быть цветными, четкими, сохраненными в форматах JPG или PDF с размером файла не более 1 МБ. Имя файлов должны четко указывать на их содержание.

Оформление пенсии через веб-портал Пенсионного фонда начинается с авторизации. Для этого нужно нажать кнопку "Вход" и выбрать способ входа через "Дия.Подпись". На экране появится QR-код, который необходимо отсканировать с помощью мобильного приложения. Далее следует активировать "Дия.Подпись", подтвердив свое лицо с помощью фото и ввода специального PIN-кода.

После успешной авторизации пользователь автоматически входит в личный кабинет портала Пенсионного фонда. В разделе "О пенсионном обеспечении" необходимо выбрать вкладку "Заявление на назначение пенсии", указать тип пенсии (например, "Пенсия за выслугу лет"), заполнить анкету-опрос, прикрепить подготовленные скан-копии документов и сформировать заявление.

Завершающий этап – подписание заявления с помощью "Дия.Подпись". После этого документ направляется в Пенсионный фонд.

Последние новости Украины:

Не решит всех проблем: украинцам пообещали новый перерасчет пенсий в 2025 году, известны подробности.

Пенсионеры могут получать социальную помощь: существует несколько видов доплат.

Пенсия в Украине: украинцам показали, в какой области у пенсионеров самые низкие выплаты и едва выживают.