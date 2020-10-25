На виборах Київського міського голови перемагає чинний мер Віталій Кличко. Найбільшу кількість голосів на виборах в Київраду отримала партія Віталія Кличка – «УДАР». Про це свідчать результати екзитполу.

Чинний мер Києва Віталій Кличко, висунутий партією «Удар», займає перше місце на виборах Київського міського голови з результатом 50,2%.

Найближчий опонент Олександр Попов (ОПЗЖ) здобуває 8,9%. На третьому місті – Сергій Притула («Голос», 8,5%), на четвертому – Ірина Верещук («Слуга народу», 7,9%).

На виборах до Київської міської ради перше місце з результатом 22% посідає партія "УДАР". Друге місце – «Європейська солідарність», 18,3%. Третє з результатом 10% у «Слуги народу». Також п'ятивідсотковий бар'єр долають «Голос» (7,5%) та «Єдність» (6,1%).

Екзитпол проведено на замовлення партії "УДАР" Інститутом розвитку міста.