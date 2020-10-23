Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали городскую больницу №3, где лечат и больных на коронавирус
 
И показал видео по проверке больницы, говорится на сайте kiev.klichko.
 

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице-почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там не делали, - сказал Кличко. - На сегодня в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов.  А также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение. Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и самым современным оборудованием. А для удобства слабовидящих на дверях в смотровые кабинеты разместили таблички со шрифтом Брайля", - сообщил мэр. 

Отремонтировали в больнице и сети электроснабжения и канализационные сети. И закупили в этом году современного оборудования на 43 миллиона гривен.

Следующими планируют обновить реанимационное отделение и операционный блок. 

"Больница №3 – одна из опорных для лечения больных на коронавирус. Здесь создали инфекционное отделение на 30 коек. 10 из которых – для интенсивной терапии. Отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам. И в больнице уже обустраивают дополнительно 60 коек для больных на коронавирус", - подчеркнул Виталий Кличко. 

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