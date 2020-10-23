"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице-почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там не делали, - сказал Кличко. - На сегодня в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов. А также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение. Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и самым современным оборудованием. А для удобства слабовидящих на дверях в смотровые кабинеты разместили таблички со шрифтом Брайля", - сообщил мэр.
Отремонтировали в больнице и сети электроснабжения и канализационные сети. И закупили в этом году современного оборудования на 43 миллиона гривен.
"Больница №3 – одна из опорных для лечения больных на коронавирус. Здесь создали инфекционное отделение на 30 коек. 10 из которых – для интенсивной терапии. Отделение начало работать в октябре и оказало помощь уже 86 пациентам. И в больнице уже обустраивают дополнительно 60 коек для больных на коронавирус", - подчеркнул Виталий Кличко.
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