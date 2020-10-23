Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как отремонтировали городскую больницу №3, где лечат и больных на коронавирус

И показал видео по проверке больницы, говорится на сайте kiev.klichko.

"Вчера посетил городскую больницу №3. Проверил, как там отремонтировали оба корпуса медучреждения и приемное отделение. Больнице-почти 50 лет. И ни разу капитального ремонта там не делали, - сказал Кличко. - На сегодня в медучреждении осуществили капремонт и утепление фасадов корпусов. А также полностью отремонтировали и оборудовали приемное и центральное стерилизационное отделение. Теперь они не уступают европейским стандартам. С комфортными условиями и самым современным оборудованием. А для удобства слабовидящих на дверях в смотровые кабинеты разместили таблички со шрифтом Брайля", - сообщил мэр.