В нелегкое время пандемии врачи нуждаются в особой поддержке и помощи.

Пандемия требует от врача незаурядной силы и ресурсов, и власть вместе с активистами и ответственными предприятиями направляет усилия на поддержку врачей, пишет Lenta.UA. По инициативе народного депутата Украины Леси Забуранной группа "Нафтогаз Украины" передала больницам города Киева средства индивидуальной защиты. В состав гуманитарной помощи вошли респираторы (более 90 000 штук), медицинские маски (более 40 000 штук) и антисептики (более 1000 литров).

На мероприятие были приглашены народный депутат от партии "Слуга народа" Леся Забуранная и общественный деятель, соучредитель социальной инициативы «Здоровый город» Николая Конопелько. Во время мероприятия Алена Осмоловская представитель группы "Нафтогаз Украины" передала средства индивидуальной защиты для врачей всех 10 медицинских учреждений Дарницкого района.

Помощь получили 10 больниц города Киева, среди которых КНП "Киевская городская клиническая больница №1, КМП" Киевский городской медицинский центр "Академия здоровья Украины", КНП "Киевская городская туберкулезная больница №1 с диспансерным отделением", КНП "Консультативно-диагностический центр №2 "Дарницкого района, КНП" центр первичной медико-санитарной помощи №3 "Дарницкого района, КНП" Консультативно-диагностический центр №1 "Дарницкого района, КНП" центр первичной медико-санитарной помощи №2 "Дарницкого района, КНП" центр первичной медико-санитарной помощи "Дарницкого района, КНП" центр первичной медико-санитарной помощи №1 "Дарницкого района, КНП" Детский консультативно-диагностический центр "Дарницкого района.

"Сегодня, меня пригласили организаторы мероприятия в качестве гостя и общественного деятеля, который понимает проблемы больниц на местах, и одного из основателей социальной инициативы «Здоровый город», которую мы начали вместе с врачом Комаровским.



Инициатива предоставить гуманитарную помощь больницам Дарницкого района проявленная компанией "Нафтогаз Украины". Они с самого начала пандемии помогают врачам. Именно врачи сейчас находятся на передовой, на первом рубеже борьбы с пандемией коронавируса. Как следствие этого, так и предыдущей недели достаточно большое количество больных именно среди врачей, и мы должны все помогать друг другу. Я очень благодарен, что есть ответственные предприятия, которые осуществляют такую ​​помощь. Оны предоставляют средства индивидуальной защиты, чтобы врачи чувствовали себя в безопасности и смогли защититься. Если они будут болеть, то кто тогда будет лечить людей? Совместными усилиями мы сможем вместе защитить наших врачей ", -рассказал Николай Конопелько.

"С апреля месяца мы активно помогаем больницам и общинам. Мы уже передали помощь, медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты на сумму 650 000 000 гривен. Эта помощь, которую мы сегодня предоставляем, приехала из наших складов. Мы купили эти средства защиты для своих сотрудников, но мы видим, что наступила вторая волна коронавируса, и мы в первую очередь должны помогать нашим врачам, ведь им помощь нужна здесь и сейчас. Стоимость груза сегодня - более 5000000 гривен. Это маски, респираторы, дезинфекторы, которые помогут нашим врачам бороться с болезнью ", - рассказала Алена Осмоловская представитель группы Нафтогаз Украины.

Благодаря поддержке власти и активистов больницы пополнились необходимыми средствами защиты. Это надважливо сейчас для защиты жизни медиков.



Важно, что есть люди, которые не равнодушны к проблемам врачей и которые способны осуществлять реальные дела для безопасности жителей города и Дарницкого района.