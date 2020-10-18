Раскрыты фавориты в борьбе за кресло мэра Киева

Об этом говорится в результатах телефонного опроса, который был проведен Politeka.net с 7 по 14 октября.

На первом месте расположился действующий мэр Виталий Кличко, которого готовы поддержать 49% опрошенных респондентов.

Второе место досталось лидеру партии "Рідна країна" Николаю Томенко - 8,1%, на третьем - экс-глава КГГА Александр Попов с поддержкой в 7,7%.

В целом, рейтинг фаворитов в борьбе за кресло мэра Киева выглядит следующим образом:

- Виталий Кличко - 49%

- Николай Томенко - 8,1%

- Александр Попов - 7,7%

- Ирина Верещук - 6,1%

- Сергей Притула - 5,5%

- Андрей Пальчевский - 5,3%

- Алексей Кучеренко - 3,1%

- Игорь Смешко - 2,2%.

Что касается Андрея Пальчевского, то его рейтинг стремительно идет на дно. Если ранее он находился на втором месте, то теперь главным оппонентом действующего мэра стал политик Николай Томенко.

Более того, респонденты, участвовавшие в телефонном соцопросе, озвучили свое отношение и к политическим партиям, которые также выдвигают своих кандидатов на местные выборы:

"Удар" - 31%

"Европейская солидарность" - 13,6%

"Слуга народа" - 9,1%

ОПЗЖ - 8,5%

"Рідна країна" - 6,3%

"Нацкорпус" - 4,4%

"Голос" - 4,2%

"Перемога Пальчевського" - 4,1%

"Сила и честь" - 3,5%.

Другие партии не преодолели барьер в 3%.

Ранее мы рассказывали, что Андрей Пальчевский менее месяц назад был главным соперником Виталия Кличко в борьбе за кресло мэра Киева.

Об этом свидетельствовали данные опроса ОО «Центр общественного развития «ИНТЕР-АКЦИЯ», который проводился в Киеве с 21 по 22 сентября.

Тогда 26,7% жителей столицы были готовы поддержать Виталия Кличко. При этом, 22,4% жителей украинской столицы планировали отдать свой голос за Андрея Пальчевского.

Напомним, Юрий Романенко сообщил, кто стоит за распиаренной «Перемогой Пальчевского»

Также Politeka писала, что Гордон рассказал, что Пальчевский является действующим офицером спецслужб России