Мэр Киева Виталий Кличко поддержал акцию волонтеров "безопасный выбор"

"Конечно, как я уже сказал, надо сделать все, чтобы выборы состоялись безопасно для здоровья киевлян. И город об этом заботится. Что касается акции - это хорошо, когда все - и власть, и волонтеры, и неравнодушные граждане - объединяют свои усилия. Я, думаю, это правильная акция. Потому что все избиратели должны прийти на участки в масках, иметь возможность продезинфицировать руки. Чувствовать себя безопасно, - сказал Кличко. - Я уже поговорил с братом сегодня. Владимир готов перечислить на волонтерскую акцию 100 тысяч гривен. И, думаю, найдется еще немало людей, которые присоединятся к такой инициативе. Я - тоже», - сказал Виталий Кличко.