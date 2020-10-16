«Я б в першу чергу провів тендер серед тих, хто вміє писати стратегію. Треба ідентифікувати проблему, долучити спеціалістів, щоб ті запропонували рішення. Потім обговорюють на чесних громадських слуханнях. Адже під час обговорення Стратегії кожен стає частково її автором і розуміє для чого цей документ і про що він. Так формується вектор розвитку і міста, і навіть держави»

«Точкові рішення: велотрек чи парк Наталка – прекрасні ініціативи, але вони не покращили життя киян, а від флагштока затори менші не стали, тому що фундаментальні для міста документи – Стратегія розвитку і Геплан застарілі», - заявив Сергій Гусовський, кандидат на посаду мера Києва від партії «За Майбутнє».

Гусовський зауважує, що Генеральний план міста писали ще у 90-ті роки, а ухвалили у 2002-му. Відтоді не лише в місті, а й у світі багато чого змінилось.

Новий документ довго розробляли, але зараз процес загальмувався. Хоча для Києва це краще: «Слава Богу, що новий Генплан недоробили. Адже він має базуватись на стратегії і візії, як місто буде розвиватись. Зараз ми маємо Стратегію розвитку до 2025 року, хоча це просто модернізований документ 2011 року. Його ніби і грамотні люди писали, але ця Стратегія дивна – там навіть не сформульована проблема лівого берега – для авторів документу він ніби не існує: згадали тільки двічі і все». А лівому берегу потрібні в першу чергу робочі місця та інфраструктура. Все це з’явиться тільки тоді, коли мер буде думати не про яскраві і швидкі рішення, а про глобальний розвиток його міста. Наприклад, Стратегію розвитку Берліна писали два роки - це була широка і якісна дискусія з фахівцями і містянами. Чому б українській столиці не наслідувати приклади кращих європейський міст, - розмірковує Гусовський.