После нескольких месяцев конфликта между защитниками книжного рынка «Петровка» и арендаторами данного земельного участка, был достигнут компромисс – объект будет сохранен и модернизирован. Об этом сообщил лидер общественного движения «SavePetrovka» Владислав Трубицин.

Единственный в Киеве и крупнейший в Украине специализированный книжный рынок - сохранит свою функцию и местоположение, а также будет модернизирован и преобразован в масштабный культурный узел. Наша цель – сделать «Петровку» не просто хабом, а узлом, который будет связывать Левый и Правый берег Киева, Левобережную и Правобережную Украину, украинскую и мировую культуру – заявляет Трубицин.

В совместных планах новой администрации, предпринимателей, общественных активистов и арендаторов земельного участка – превратить книжный рынок «Петровка» в такое место, где кроме традиционной торговли книгами, будет создана полноценная атмосфера и инфраструктура для интеллектуального досуга и творчества. Уже начата работа над формированием новой концепции и капитального проекта такого культурного узла.

По предварительной информации, среди инноваций нового объекта могут оказаться: уникальный дизайн и convertable-конструкция, наличие нескольких функциональных зон, круглосуточный режим работы, энергосберегающие и эко-технологии, а также инновационная система операционного управления. На финальной стадии, к проекту будут привлечены архитекторы и урбанисты, которые оформят схему объекта и сформулируют итоговое техзадание. Проект рассчитан на реализацию в течение трех-пяти лет с момента начала реконструкции и будет реализован в три этапа.

Серьезность намерений будет подкреплена публичным подписанием Меморандума о развитии и преобразовании книжного рынка, который будет заключен уже в самое ближайшее время. Отдельным пунктом это Меморандума будет учет мнения предпринимателей и поиск индивидуальных подходов, для того, чтобы никого не обидеть, не причинить убытки и не ухудшить условия предпринимательской деятельности – отмечает лидер движения «SavePetrovka» Владислав Трубицин.