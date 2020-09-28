Известный политик поддержал акцию протеста. Он посетил митинг в центре Киева, на котором вкладчики банка Аркада требуют, чтобы их недострои передали застройщику, способному завершить строительство.

«Рядом стоят обманутые вкладчики. Стоят больше 120 дней и ничего не происходит. Обманутые властью. Государство должно позаботиться о них и достроить эти дома», - заявил кандидат в мэры Киева.

Также Пальчевский обратился ко всем украинцам.

«Каждый из нас может оказаться на месте обманутого вкладчика. Поэтому мы должны поддержать этих людей. Им обещали, что квартиры будут. А среди них обычные люди, кто-то приехал с Донбасса, участники АТО и те, кто копил свои трудовые деньги всю жизнь. Ну, не ганьба?», - возмутился он.

Ранее, Пальчевский вместе с киевлянами принимал участие в акции протеста на Дарнице. Там местные жители пытались привлечь внимание власти к проблемам экологии.