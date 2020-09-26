Общественный деятель Андрей Пальчевский прокомментировал трагедию, внезапно унесшую жизнь 25 курсантов университета ВВС Украины

Пальчевский выразил свои соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе под Харьковом. Видеообращение опубликовано на Фейсбук-странице общественного деятеля, передает Politeka.net.

"Скорбный день в Украине - погибли мальчишки, инструктор... Пока бегают из администрации президента, и власть раздает поддержку и обещания, помним о том, что самолету было 46 лет, хорошо, что не 146 лет... Еще узнаем, какие были формуляры, все ли было сделано правильно. У меня в голове только одно, так как я летаю сам, люблю всех, кто летает и летал, слова Рождественского: "Если со мною случится беда, Грустную землю не меряй шагами. Знай, что сердце мое ты отыщешь всегда Там, за облаками..." Светлая память", - обратился Пальчевский.

сердца зв облаками.. Gepostet von Андрей Пальчевский am Samstag, 26. September 2020

Напомним, 25 сентября в 20:50 часов вблизи города Чугуев, на расстоянии около 2 км до военного аэропорта, произошло падение самолета АН-26 ВС Украины воинской части А 4104 с последующим возгоранием. В самолете находились военные летчики и курсанты Университета воздушных сил имени И. Кожедуба. Всего на борту было 27 человек.

По состоянию на полдень 26 сентября на месте авиакатастрофы найдены тела 25 погибших. Один человек умер в больнице и один человек еще находится в медучреждении.

Ранее мы сообщали, выживший курсант-третьекурсник Вячеслав Золочевский находится в стабильном состоянии. Его проведал президент Владимир Зеленский.

"20-летний Вячеслав родился в рубашке... Ночью он пришел в себя возле обломков самолета Ан-26, в котором летела вся команда, друзья, собратья... Один из парней рядом горел, и Слава бросился его тушить. Ему удалось дать еще один шанс другому курсанту, который однако, к сожалению, умер от ожогов сегодня утром", - написал глава государства в соцсети.

Напомним, Андрей Пальчевский рассказал, что стало причиной авиакатастрофы под Харьковом: "Летать на такой технике..."

Также Politeka писала, что появились фото молодых курсантов, погибших в авиакатастрофе под Харьковом