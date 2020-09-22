В столичных больницах на фоне распространения коронавирусной инфекции происходит настоящий хаос, и медики не в силах оказывать полноценную помощь всем больным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пост киевлянина Алексея Краснощекова в соцсети.

Так, парень рассказал, что заболел коронавирусом и попал в больницы, от которых получил много впечатлений.

По словам киевлянина, его с температурой 39 градусов сначала отвезли в частную клинику, но оказалось, что там нужно было предоставить вчерашний тест на COVID-19 с положительным результатом. Тогда парня госпитализировали в больницу №1 на Харьковском массиве.

Алексей рассказал, что ситуация в больнице - очень плачевная. Коек на всех не хватает, врачи спят всего по 30 минут, все на взводе.

"Врачи все на взводе, спят по 30 минут. За последние 2-3 дня - 40 пациентов. Пришла терапевт для консультации. Очень ругалась, почему во вторую неделю болезни мне не назначили инъекционные антибиотики и капельницы. Сказала, что места есть только в коридоре, а там сквозняки + инфекционные больные с различными инфекциями, то есть, может быть перекрестное заражение", - сообщил киевлянин.

В результате парню выписали капельницу с антибиотиками и посоветовали вызвать частную скорую, чтобы сбить температуру, если будет такая необходимость.

"Вот такие дела с инфекционной ситуацией. Реально с ковидом работают только в государственных больницах, а ресурсов - тупо ноль. Весь ковидный фонд закатали в асфальт. Спасибо, спасибо", - написал он.

Напомним, в Харькове из больниц массово увольняются медики, врачи паникуют: "Столкнулись с огромной нагрузкой".

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