Андрей Пальчевский обратился к действующему меру города с предложением провести публичную дискуссию
«У меня и у всех киевлян много вопросов к Кличко. Как можно украсть 4 миллиарда и не построить не одной станции метро за 6 лет? Почему? Киев отдан на растерзание строительной мафии Войцеховскому, Мыкытасю и Комарницкому. И даже после публичных разоблачений схемы продолжают работать, а вы (прим. ред. – обращается к Кличко) продолжаете на эти фирмы перечислять сотни миллионов наших денег», - возмущается политик.
Также лидер партии «Перемога Пальчевского» рассказал, кто из окружения мэра зарабатывает на коррупционных схемах.
«Почему первого зама Кличко Поворозника поймали на взятки в собственном кабинете, а на других подчинённых заведены десятки уголовных дел, но все эти люди продолжают работать рядом с вами в КМДА? Почему тендеры на закупку автобусов в Киеве продолжают выигрывать фирмы регионала Святаша, который находится в розыске?», - задается вопросами он.
В конце своего видео Пальчевский потребовал Кличко выйти на дебаты, а киевлян призвал оставлять комментарии с вопросами к мэру
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«И еще много других вопросов вам. Поэтому вызываю вас, Кличко, на дебаты. Жду. Ваши вопросы, дорогие киевляне, оставляйте под этим видео», - завершил бывший бизнесмен.
Напомним, ранее Пальчевского выдвинули кандидатом в мэры столицы.