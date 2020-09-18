Вечером 17 сентября по Киеву пронесся мощный шквал с грозой, наделав беды

Так, непогода затопила паркинг с автомобилями и повалила на землю огромные деревья.

Как передает ТСН, на мосту Патона сильный ветер сдвинул пластиковую ограду, которая разделяет полосы, а на одной из многоэтажек едва не оторвал часть кровли балкона верхнего этажа.

Чтобы справиться с последствиями стихии, в дорожной службе Киева были вынуждены всю ночь работать в усиленном режиме.

Отметим, 18 сентября в Украину придет сильный северо-западный и северный ветер, до штормовых порывов.

«Еще раз хочу обратить ваше внимание на сильный ветер! Сегодня-завтра порывы ветра будут достигать штормовых значений. Поэтому не бросайте автомобиль свой где-попало сто раз присмотритесь к месту, где вы собираетесь парковаться. Особенно опасны старые высокие ветвистые деревья», - предупредила синоптик Наталья Диденко.

Напомним, в Киеве ввели запрет на въезд некоторых авто.

По данным Патрульной полиции столицы, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28 градусов в Киеве введен запрет на въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.



Сообщалось также, что в КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его.



Решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.

По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

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