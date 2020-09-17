В Киеве ввели запрет на въезд некоторых автомобилей
Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции столицы.
По данным правоохранителей, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28 градусов в Киеве введен запрет на въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.
Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.
Нацбанк после скандала вводит в обращение новые деньги, как они выглядят: "С 15 сентября..."
"Капец!": Дмитрий Комаров из "Мир наизнанку" огорошил новым видео, Тина Кароль не сдержалась
Победившая рак Алла Мазур впервые показала себя без волос, фото до мурашек: "Классная, молодая!"
"Штраф до 100 тысяч гривен": украинцам уготовили новый сюрприз, кому придется достать кошельки
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.
"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.
Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.