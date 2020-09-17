В Киеве ввели запрет на въезд некоторых автомобилей

Об этом в четверг, 17 сентября, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции столицы.

По данным правоохранителей, из-за превышения дневной температуры воздуха более +28 градусов в Киеве введен запрет на въезд большегрузного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн.

Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.