В КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его



Как передает Politeka решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.

По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.

Заказчиком работ выступает КП "Киевавтодор". В распоряжении говорится о так называемой “реставрации с приспособлением” моста, который находится в критическом состоянии и требует ремонта.

Детали и подробности закрытия столичного моста пока неизвестны.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

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