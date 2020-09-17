В КГГА планируют закрыть мост Патона на пять лет и отреставрировать его
Как передает Politeka решение о реставрации моста Патона было принято в КГГА и опубликован 15 сентября 2020 года.
По предварительным данным, все работы, связанные с реконструкцией, должны быть завершены до 31 декабря 2025 года.
Заказчиком работ выступает КП "Киевавтодор". В распоряжении говорится о так называемой “реставрации с приспособлением” моста, который находится в критическом состоянии и требует ремонта.
Детали и подробности закрытия столичного моста пока неизвестны.
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Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.
Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.
Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.
Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.
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