В Киеве продолжает расти смертность от инфекции китайского вируса

Как передает Politeka , об этом напомнил мэр столицы Виталий Кличко.

Как это было и в самом начале эпидемии, чаще всего от вируса погибали люди пожилого возраста.

Мэр отметил, что чаще всего болезнь заканчивается летальным исходом для пациентов старше 65 лет. "В таком возрасте умерли 192 человека", - подчеркнул Кличко.

Самая молодая пациентка, убитая коронавирусом - 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший - 96-летний житель Соломенского района.

Отметим, что за минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 379 человек.

Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 135 новых зараженных.

Всего в Киеве инфицированы уже 18 449 человек, в области – 7342 зараженных.

Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов. "Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.

Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.