В Киеве продолжает расти смертность от инфекции китайского вируса
Мэр отметил, что чаще всего болезнь заканчивается летальным исходом для пациентов старше 65 лет. "В таком возрасте умерли 192 человека", - подчеркнул Кличко.
Самая молодая пациентка, убитая коронавирусом - 25-летняя жительница Днепровского района. Самый старший - 96-летний житель Соломенского района.
Отметим, что за минувшие сутки, 16 сентября, коронавирусом в Киеве заразились 379 человек.
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Об этом свидетельствуют данные сайта РНБО. В Киевской области зафиксировали 135 новых зараженных.
Всего в Киеве инфицированы уже 18 449 человек, в области – 7342 зараженных.
Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов.
"Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.
Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.