Киев возглавил антирейтинг по коррумпированности сферы строительства

В этом можно убедиться, посмотрев результаты ежегодного исследования уровня коррупции в строительной отрасли Украины, проведенного "Украинским клубом недвижимости" при поддержке "Конфедерации Строителей Украины", передает Знай.

Так, строительная отрасль в Киеве коррумпирована на 86,7% (в 2019 году этот показатель равнялся 58%).

Второе место в рейтинге занимает Одесса с 20% показателем, третье место досталось Львову (6,7%).

В сообщении говорится, что Киеву хватило года, чтобы коррупция на стартовом этапе строительства выросла в 1,5 раза: 58,3% в 2019 году до 86,7% в 2020 году.

Ранее мы писали, что на Киевщине полностью переведены на дистанционное обучение 25 учреждений общего среднего образования, в которых учатся 11 140 учеников.

Об этом на брифинге сказал заместитель председателя Киевской областной государственной администрации Олег Торкунов. "Учебные заведения, в которых выявляем больных, переводим на удаленное обучение либо полностью, либо отдельными классами в зависимости от ситуации. По состоянию на 15 сентября зафиксировано 190 случаев заболевания коронавирусной болезнью среди педагогических работников и учащихся. Из - за чего на самизоляции находится 90 отдельных классов в 57 учебных заведениях, а это 2945 учеников", - отметил он.

Кроме того, с сегодняшнего дня после двухнедельной самоизоляции к обучению вернулись ученики Ирпенской школы №15.