В украинской столице на пересечении проспекта Леся Курбаса и проспекта Вацлава Гавела мотоциклист сбил двух пешеходов
ЧП произошло вечером во вторник, 15 сентября, сообщается на странице dtp.ua.kiev в Facebook.
Предварительно, на месте ДТП погиб водитель мотоцикла и пешеход. Третий пострадавший, который, по разным данным был пешеходом или пассажиром мотоциклиста, умер по дороге в больницу.
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Один из водителей не справился с управлением и влетел в припаркованные у дороги машины. На своем пути он снес четыре авто.
Между тем, его соперник развернулся и намеренно ударил в сторону авто, с которым вел борьбу. От удара автомобиль соперника раскрутило и отбросило в другое авто. Последний ударил машину, проезжающую рядом.
Напомним, в Киеве было госпитализировано более сотни жителей города.
Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи Киева.
14 сентября в Центр экстренной помощи с подозрением на COVID-19 за вчера зарегистрировано 136. В 119 случаев диагностирована пневмония.
В Центре напоминают, что по темпам распространения китайского вируса, Киев отнесен к "оранжевой" зоне.
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