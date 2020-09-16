В украинской столице на пересечении проспекта Леся Курбаса и проспекта Вацлава Гавела мотоциклист сбил двух пешеходов

ЧП произошло вечером во вторник, 15 сентября, сообщается на странице dtp.ua.kiev в Facebook.

Предварительно, на месте ДТП погиб водитель мотоцикла и пешеход. Третий пострадавший, который, по разным данным был пешеходом или пассажиром мотоциклиста, умер по дороге в больницу.

Ранее мы сообщали, что гонки в Киеве закончились масштабным ДТП.

По словам очевидцев, ночью на столичной Троещине два авто устроили соревнования на скорость.

Один из водителей не справился с управлением и влетел в припаркованные у дороги машины. На своем пути он снес четыре авто.

Между тем, его соперник развернулся и намеренно ударил в сторону авто, с которым вел борьбу. От удара автомобиль соперника раскрутило и отбросило в другое авто. Последний ударил машину, проезжающую рядом.

Напомним, в Киеве было госпитализировано более сотни жителей города.

Об этом сообщил Центр экстренной медицинской помощи Киева.

14 сентября в Центр экстренной помощи с подозрением на COVID-19 за вчера зарегистрировано 136. В 119 случаев диагностирована пневмония.

В Центре напоминают, что по темпам распространения китайского вируса, Киев отнесен к "оранжевой" зоне.

Напомним, в Киеве на вокзале банда воровок прогорела на мерзкой краже, видео.

Как писала Politeka, киевлянка устроила издевательства над своей 70-летней матерью: "под алкоголем начала..."

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