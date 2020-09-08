Стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене
Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.
Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.
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Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.
Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.
Как сообщала Politeka, на бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство.