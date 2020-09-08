Стало известно о  сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене 

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.
 
По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.
 
Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.

Сегодня утром в подземке ничего не работало. Воспользоваться QR-кодом и банковскими картами люди не могли. В итоге всех пускали бесплатно.

Gepostet von Типичный Киев am Dienstag, 8. September 2020

Ранее сообщалось, что в Киеве будут строить три новых станции под мостом.

Чтобы жители Троещины смогли ездить на метро, в Киеве необходимо построить пять новых станций. При этом три из них будут проходить по Подольско-Воскресенскому мосту.

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Глава столичного метрополитена Виктор Брагинский в эфире телеканала "Киев" заявил, что как только откроется Подольско-Воскресенский мост, то специалисты сразу займутся проектировкой первых пяти станций метро в сторону Троещины.

Три станции будут построены на мосту. При этом поезда будут ездить в специальной зоне под мостом. Для этого там предусмотрен специальный лоток.

Как сообщала Politeka, на бывшем кладбище в районе Бабьего Яра началось строительство.

На территории, примыкающей у Мемориальному заповеднику Бабий Яр, на месте бывшего недостроенного спорткомплекса была отгорожена строительная площадка овальной формы, размером примерно 80х60 метров.
 
 