Стало известно о сбое, который произошел 8 сентября в киевском метрополитене

Сообщается, что в столичной подземке произошел коллапс. На всех станциях очереди, люди не могут войти в метро, чтобы уехать.

По предварительной информации, причина в сбое работы е-билета. К примеру, на станции красной ветки «Черниговская» очередь тянется вдоль стихийного рынка. Нет связи с банком, а е-Билет перестал отвечать.

Люди не могли воспользоваться ни QR-кодом, ни банковскими картами, сообщает «Типичный Киев». В конце-концов людей стали пропускать бесплатно.