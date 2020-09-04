Председатель Киевской городской государственной администрации Виталий Кличко продемонстрировал, что, несмотря на обещания открыть автомобильное движение по Подольско-Воскресенскому мосту до конца этого года, он до сих пор не знает, куда именно идет этот мост

Об этом стало известно из его реакции на запрос депутата Киевского городского совета Вадима Васильчука во время заседания в четверг, 3 сентября, передает УНИАН.

"Обращаюсь к вам с запросом в очередной раз по поводу строительства Подольского мостового перехода, а именно – левобережных подходов. На свои обращения я так и не получил ответа, что у нас есть документация, соответствующий проект для строительства именно левобережных подходов, скорректированных. Мало того, на последней презентации, где был господин Густелев (Александр Густелев, заместитель Кличко, ответственный за транспортную инфраструктуру. - Ред.), нам уже презентовали, что мост снова будет идти через озеро Радунка. Я немного удивлен", - отметил депутат.

Он подчеркнул, документации по Левобережным съездам с моста нет несмотря на то, что этот вопрос прорабатывался последние три года и обвинил Кличко в политике “двойных стандартов”.

“Три года подряд вы заявляете, что мост пойдет на Бальзака и Алишера Навои и не будет идти через озеро Радунка. И мы идем последовательно, 30 с чем-то обращений за эти три года и даже проект решения соответствующий делали. А сейчас по факту документации нет, а почему-то исполнительный орган решил вести снова мост через озеро. Я бы просил публично успокоить громаду, что такого нет, потому что сейчас мы видим очень непонятный подход двойных стандартов”, - заявил Вадим Васильчук.

Интересно, что мэр сначала вообще не захотел отвечать на запрос депутата, сразу после его выступления передав слово следующему избраннику. Однако Васильчук лично нажал на Кличко и добился ответа. Которая, правда, оказалась неинформативной-глава КГГА так и не удосужился рассказать, куда же именно ведет Подольско-Воскресенский мост.

"По всем обращениям я даю протокольное поручение для того чтобы вас проинформировать относительно информации по проекту Подольско-Воскресенского моста, чтобы вас однозначно ввели в курс дел”, - сказал Виталий Кличко.

Напомним, что сначала мэр обещал пустить автомобильное движение по Подольскому мосту в 2019 году. А в последнее время говорит о том, что движение будет запущено до конца 2020 года. При чем, как писали СМИ, Кличко, чтобы успеть это сделать, готов пустить съезды с моста прямо на дачный массив Русановские Сады, не доводя его ни к улице Алишера Навои, ни к Троещине.