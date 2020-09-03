В центре украинской столицы ветеран АТО решил проучить ромов, которые занимались воровством

Как передает РБК, в центре города ромы воровали кошельки у людей. Прохожий заметил, что одна из женщин вытащила кошелек у женщины, которая шла с тремя детьми. Позже он схватил ромов и начал их бить.

Когда за ромов пытались заступиться какие-то мужчины, то он брызнул им в лицо слезоточивым газом.

Кадры избиения ромов можно посмотреть по этой ссылке.

В комментариях под видео стало известно, что мужчина, который бил ромов, - это ветеран АТО Макс Ярош. В 2019 году он заступился за полицейского, на которого ромы напали на железнодорожном вокзале Киева.



Напомним, в Дарницком районе столицы обнаружены стихийные мусорные свалки.

Так, сообщается, что в районе станции метро "Славутич" постоянно скапливаются кучи мусора.



Неравнодушный киевлянин, сообщивший в службу о беспорядках, рассказал, как обстоят дела в этом районе города.

"Возле самого метро постоянно пьют алкоголь, оставляют после себя помойку. Ни разу не видел полицию или дворников. По дороге на пляж та же ситуация. Очень неуютно", – сообщил он.



Напомним, 1 сентября была «заминирована» киевская гимназия. Сигнал о минировании учебного заведения поступил от родителей гимназистов чуть позже 7 часов утра.

На место оперативно прибыли полицейские, кинологи и спасатели. В школу никого не пускали. После 08.00 родителям начали сообщать, что 1 сентября таки состоится.



Уже 2 сентября неизвестные напали на член депутатской группы "Партія "За майбутнє" Антона Полякова.

По данный, нападение произошло 05:00 около кафе "Джаз" в Шевченковском районе столицы.

Два человека нанесли Полякову телесные повреждения, после чего скрылись с места событий.



Напомним, фермер решил подбросить гранату Зеленскому, слеталась Нацгвардия: все детали.

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