В киевской маршрутке прямо во время движения отвалилось колесо

Об этом сообщили в Telegram-канале «Киев Оперативный».

Инцидент произошел на улице Выговского (бывшая — Маршала Гречко) — у маршрутного автобуса отвалилось заднее колесо прямо во время движения.

ДТП удалось избежать, поскольку инцидент произошел возле автобусной остановки, поэтому можно сделать вывод, что водитель снизил скорость.

Ранее мы писали, что отец курсантки, которую сбил пьяный майор в Киеве, рассказал подробности случившегося

По его словам, это было не просто ДТП, а настоящая "бойня".

"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" – передал слова очевидцев ДТП Николай Гуй

Также мужчина отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не связывался.

По словам мамы Саши Гуй, ее состояние остается тяжелым.

Напомним, трагедия произошла на территории военной части в Киеве. По информации полиции, водитель – военнослужащий, майор – был нетрезв.

Двоим девушкам ампутировали по одной ноге. Третья находится в травмпункте Киевской городской клинической больницы №17 (Политравма), ее состояние гораздо тяжелее.

Сам виновник ДТП, майор Владимир Холодный, раскаялся в своем поступке в зале суда и попросит предоставить ему возможность оказывать помощь пострадавшим.

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