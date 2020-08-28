В киевской маршрутке прямо во время движения отвалилось колесо
Об этом сообщили в Telegram-канале «Киев Оперативный».
Инцидент произошел на улице Выговского (бывшая — Маршала Гречко) — у маршрутного автобуса отвалилось заднее колесо прямо во время движения.
ДТП удалось избежать, поскольку инцидент произошел возле автобусной остановки, поэтому можно сделать вывод, что водитель снизил скорость.
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Ранее мы писали, что отец курсантки, которую сбил пьяный майор в Киеве, рассказал подробности случившегося
По его словам, это было не просто ДТП, а настоящая "бойня".
"Мужчина, который сбил мою дочь и еще двух девушек, не просто врезался в них. Он вел себя неадекватно. Он наехал один раз, второй, третий, отъезжал назад, потом вперед. Это была бойня…" – передал слова очевидцев ДТП Николай Гуй
Также мужчина отметил, что со стороны виновника аварии пока с ним никто не связывался.
По словам мамы Саши Гуй, ее состояние остается тяжелым.
Напомним, трагедия произошла на территории военной части в Киеве. По информации полиции, водитель – военнослужащий, майор – был нетрезв.
Двоим девушкам ампутировали по одной ноге. Третья находится в травмпункте Киевской городской клинической больницы №17 (Политравма), ее состояние гораздо тяжелее.
Сам виновник ДТП, майор Владимир Холодный, раскаялся в своем поступке в зале суда и попросит предоставить ему возможность оказывать помощь пострадавшим.
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