На одной из улиц столицы полицейские задержали пьяного водителя

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества dtp.kiev.ua.

Сообщается, что нетрезвого водителя полицейские остановили на улице Братиславской за совершение аварии.

Он пытался удрать от правоохранителей, однако безуспешно. Драгер показал у него 2,04 промилле содержания алкоголя в крови.

Выяснилось, что мужчина живет на Троещине, работает на рынке. Почему он сел за руль в таком состоянии, выяснит следствие.

Politeka писала, что в Днепре водитель мотороллера, находясь в состоянии алкогольного опьянения, наехал на полицейского. Отмечается, что водитель мотороллера наехал на патрульного, в результате чего он получил телесные повреждения.

Происшествие случилось поздно вечером на пересечении переулка Лермонтова и улицы Веры Миляевой. Патрульные заметили водителя скутера, который ехал без шлема. Ему подали сигнал об остановке, однако он решил проигнорировать это и пытался бежать. Правоохранители начали преследование мотороллера, но водитель заехал в один из дворов и скрылся из поля зрения полицейских.

Нередко бывает так, что стражи порядка используют свое служебное положение в личных целях. Об одном таком случае стало известно в Одессе. Там сотрудник патрульной полиции со своим знакомым угнали автомобиль. Инцидент произошел еще в февраля месяце этого года на улице Косвенной.

Полицейский с товарищем сняли с чужого автомобиля марки BMW номера, заменили их на другие, потом вызвали эвакуатор и на нем перевезли краденную машину к приятелю домой в Беляевский район.

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