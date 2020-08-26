Несколько районов столицы затопило после сильного дождя
Об этом пишет Politeka со ссыокой на сообщения в социальных сетях.
Ранее в Киеве прошел сильный дождь, сопровождавшийся ураганным ветром, в связи с чем были основательно подтоплены дома и целые улицы.
Киевляне массово обращаются с жалобами на забитые ливневки и протекающие крыши в контактный центр 15-51.
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В частности, из обращений стало известно, что на проспекте Романа Шухевича, 22 дождь затопил дом, в доме по улице Зои Гайдай, 6 протекла крыша.
Такая же участь постигла крышу дома 39 по улице Закревского.
На проспекте Шухевича дом 12-а после ливня затопило водой, а на улице Стальского забитые ливнестоки не дают воде уходить с проезжей части.
Politeka сообщала, что Одессу накрыл сильный дождь с ураганнным ветром. Кадры непогоды размещают очевидцы в местных пабликах, а также одесские СМИ. Обильные осадки наблюдается во всех районах Одессы и пригородах - от Черноморки до Усатова и Нерубайского.
К примеру, на рынке "Седьмой километр" ураганный ветер заставил предпринимателей собрать товар и разъехаться по домам. А в Малиновском и Киевских районах на дорогах наблюдается большое скопление воды.
Мощная стихия, которая обрушилась на Одесчину, натворила много бед в заповедной зоне. О трагическом происшествии, которое зафиксировали в национальном природном парке «Тузловские лиманы» рассказал известный эколог Иван Русев на своей странице в Фейсбук.
Русев отметил, что всему виной оказался мощный ливень с градом. В результате непогоды погибли 11 аистов, 32 кулика чибиса, 10 куликов фифи, 3 сизоворонки, сотни скворцов и десятки других птиц.
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