Утором, 25 августа, Киев и пригород столицы накрыли сильные дожди

Об этом информирует Politeka со ссылкой на информацию синоптиков и сообщения в социальных сетях.

Сообщается, что в результате сильного ливня в Ирпене подтоплены улицы и подземные переходы.

В самой столице из-за затопления останавливалось движение трамваев в Пуще-Водице, трамваи пришлось пускать по другой линии, на данный момент они курсируют с отклонением от графика.

Кроме того, сообщается, что из-за подтоплений опаздывают от графика трамваи, следующие по улице Дмитровской.

В центре Киева ливневки не справляются с потоками воды. В свою очередь, синоптики обещают, что дождь в столице продлится весь день и ближайшую ночь.

Politeka сообщала, что в Киеве озеро Луговое, входящее в систему озер Опечень, снова залили мазутом. Так, сотрудники КАРС получили сообщение о загрязнении озера, а на месте определили, что в воду слили мазут.

"Спасатели КАРС получили информацию от КП "Плесо" относительно загрязнения неизвестным веществом озера Опечень. На месте, после проведения обследования, спасатели определили, что значительная часть озера загрязнена мазутом. Для проведения ликвидации разлива мазута и очистки озера от загрязнения спасатели засыпали топливно-мастильне пятна специальным сорбентом", - говорится в сообщении.

Зеленая жижа на берегах Днепра – показатель страшных проблем. Об этом заявил академик Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности Григорий Шматков.

По его словам, проблема "цветения" Днепра крайне сложная.

"Одна из главных ее причин в том, что Днепр потерял активное течение, которое раньше уносило размножающийся летом планктон и другие микроорганизмы. Каскад плотин свел проточность к минимуму и уже фактически превратил реку в цепочку застойных озер. Если тенденция сохранится, лет через 30-40 река в прямом смысле превратится в болото", – объяснил Шматков.

В Днепре мощный ливень начисто смыл дорогу: "Подвалы затоплены, авто заблокированы".

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