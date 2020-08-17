Жителям Киева не пришлась по вкусу идея новой велодорожки на Набережном шоссе

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию, размещенную пресс-службой Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в Facebook.

В ведомстве заявили, что изучается возможность установки пандусов вместо лестницы в подземном переходе в Старонаводницком парке около спуска с Певческого поля и моста Метро, а также обустройство лифта у подземного пешеходного перехода возле памятника Магдебургского права.

Чиновники считают, что это позволит велосипедистам и киевлянам с ограниченными возможностями комфортно пересекать Набережное шоссе.

Однако, у жителей столицы данная идея не вызвала восторга. По их мнению, глупо вкладывать деньги в проект, который будет неудобен большинству киевлян и гостей города. Пользователи в комментариях пишут, что для отдыха на скамейках, установленных у оживленной трассы, людям потребуются противогазы и беруши. Также киевляне требуют возвращания трамвая 5-го маршрута, который до 2011 года курсировал вдоль Набережной.

"Чому бюджет киян вирішують витрачати якісь велоактивісти та велоспільнота? Давайте спитаємо всіх киян, які цей бюджет наповнюють, чи є першочерговим цей проект? зробіть шумовідбивні екрани! у Наводницькому парку неможливо прогулюватися - постійний шум від машин і на цій велодоріжці за 100500 грошей буде ад шумовий. есть набережная, только отремонтирована, начертить черту вдоль дороги и вперед, больше нечем заняться, велосипеды единственная проблема в городе? уже есть два фурункула в виде лестницы и моста. Рекреаційна. Зона. Вздовж. Шосе. Эти урбанисты сломались - несите следующих. Променад над 6-ти полосным шоссе. Кому такая больная идея в голову пришла?", – пишут люди.

Politeka писала, что в Киеве на Подольском мосту похитили 12 новых вант. По данным киевского городского головы Виталия Кличко, эти ванты, которые должны были держать конструкцию Подольско-Воскресенского моста, город получил от немецкого производителя.

"Молодые люди спортивного телосложения, в составе примерно 15 человек, одетые в спецодежду дорожников, оттеснили и заблокировали сотрудников охраны мостового перехода. Нападавшие загнали на мост два грузовика и автокран, погрузили и вывезли со строительной площадки 12 новых вант", – возмущается Кличко.

Во вторник, 11 августа в Киеве упала конструкция остановки общественного транспорта. Произошло ЧП на Московской площади столицы. Одна из опор остановки упала без видимых на то причин. Лишь благодаря счастливому стечению обстоятельсвт конструкция не упала на маленького ребенка, который стоял на этой остановке вместе со своими родителями.

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