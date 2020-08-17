В понедельник, 17 августа в Киеве отключили воду в 20 жилых домах

Об этом информирует Politekа со ссылкой на сообщение пресс-службы Киевводоканала.

Согласно данным ведомства, отключение воды связано с плановым ремонтом сетей, а также ликвидацией повреждений, произошедших из-за износившихся труб.

Так, сообщается, что временно будет отсутствовать холодное водоснабжение в 20 жилых домах по следующим адресам:

ул. Михаила Бойчука, 29, 31, 33, 34, 34А, 37

ул. Мостовая, 29

ул. Армянская, 3

ул. Бурмистенко, 8

б-р. Труда, 1/1

ул. Знаменская, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 41

ул. Танкистов, 5

На предприятии заверили, что их ремонтные бригады уже приступили к локализации и ликвидации повреждений. Ориентировочно ремонтные работы завершатся через сутки.

Politeka сообщала, что жители столицы по состоянию на июль задолжали "Киевводоканалу" почти 600 млн гривен. Киевляне задолжали "Киевводоканалу" 596 млн гривен, кроме того 411 млн гривен задолжали компании юридические лица.

Помимо составления договоров по реструктуризации долгов, к самым злостным неплательщикам применены более жесткие меры наказания 11781 прибор опломбирован, а 91 объект вообще отключены от услуг водоснабжения и водоотведения.

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"Рынок и маленькая цена – понятия несовместимые. Сейчас цена 2,7-4,1 тысяч гривен за тысячу кубометров, а зимой она может быть 10 тысяч. Это рынок", – объяснил эксперт.

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