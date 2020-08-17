Кирилл Сазонов в своем блоге на сайте издания Цензор прокомментировал электоральную ситуацию в столице



"У меня складывается впечатление, что рейтинг Кличко растет за счет "Европейской солидарности", а по партиям "Батькивщина" вообще может не пройти. Так что осень покажет", - пишет автор на "Цензор".



Также политический эксперт рассказал, почему действующему мэру следует опасаться Андрея Пальчевского.



"Во втором туре встретится действующий мэр Виталий Кличко и предприниматель Андрей Пальчевский. И те, кто глядя на разрыв сейчас говорит - результат предсказуем, не спешите. Технологи как раз хитро улыбаются. Потому что за действующего мэра сейчас готовы отдать голос практически все его сторонники. Резервов нет. А во втором туре вокруг альтернативного кандидата могут объединиться все противники. И антирейтинг станет более весомым фактором, чем рейтинг. Тут резервы громадные", - считает он.