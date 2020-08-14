По результатам исследования Виталия Кличко поддерживают 28% жителей столицы, второе место рейтинга занимает Андрей Пальчевский, за которого готовы проголосовать 19% киевлян.

Группа "Социологическая стратегия" по заказу политпортала «Говорим Правду"провела исследование электоральных настроений киевлян. Аудитория: жители города Киева от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу.

Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). На основе случайной выборки телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,4%. Сроки проведения: 30 июля-6 августа 2020 года.

Рейтинги кандидатов на выборах мэра Киева от тех, кто придет голосовать и определился:

Виталий Кличко - 28,1%

Андрей Пальчевский - 18,9%

Алексей Гончаренко-11,3%

Ирина Верещук-8,8%,

Александр Попова-6,7%

Александр Омельченко-5,8%,

Андрей Ильенко – 3,2%,

Виктор Нестор-3,2%,

Сергей Притула - 2,4%,

Николай Томенко-2,3%,

Михаил Поживанов-2,0%,

Сергей Стерненко - 1,4%.

За других кандидатов готовы проголосовать 5,3% опрошенных, не определились – около 8,7% опрошенных.

Результаты опроса показали, что лишь 20% киевлян считают, что страна движется в правильном направлении, 71% – противоположного мнения. Зато 29% оценивают положение дел в городе как правильное, 59% – Как неправильное.

31% опрошенных отлично, или же хорошо оценивают в целом работу Виталия Кличко на посту мэра Киева. 32% поставили удовлетворительные оценки, 35% – плохие. 40% считают, что ситуация в Киеве за время пребывания Виталия Кличко на посту мэра улучшилась. 32% не увидели никаких изменений. 25% считают, что она ухудшилась.

Лидерами электорального рейтинга политических сил на выборах в киевский городской совет среди тех, кто придет голосовать и определился является партия «Слуга народа» с результатом 20,8%, партии «Европейская солидарность» отдали бы голоса 19,1% тех, кто определился и намерен голосовать, и партия «УДАР» – 17,3%. За партию «Победа Пальчевского» готовы проголосовать– 9,8% избирателей, «Оппозиционную платформу – По жизни» проголосовали бы 6,9%, партию «Батькивщина» – 6,2%, партию Шария – 5,5%, «Силу и честь» – 3,0%, «Голос» – 2,8%, «Свободу» – 2,5%, Единство – 1,9%, "Самопомощь" – 1,2%. Рейтинг других политических сил-менее 1%. Не определились около 6,6% опрошенных.

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