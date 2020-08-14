В Киеве около моста Метро перевернулся гидроцикл

Об этом сообщает Politeka, ссылаясь на информацию Главного управления ГСЧС Украины в Киеве, размещенную на странице ведомства в Facebook.

Так, сообщается, что ЧП произошло в четверг, 13 августа. Полицейским поступил на линию "101" сигнал о том, что на реке Десенка около моста Метро перевернулся гидроцикл.

К месту происшествия направили водолазное отделение аварийно-спасательного отряда спец. Спасатели в результате поисковых работ обнаружили на глубине семи метров тело мужчины, которое извлекли на поверхность и передали оперативникам.

Причины и обстоятельства трагического ЧП выясняются.

Politeka писала, что в Киеве обнаружили тело молодого человека, который пропал без вести ранее. Парня, спрыгнувшего в воскресенье, 9 августа с моста в парке Дружбы народов обнаружили мертвым.

Изначально родные и билзкие надеялись на то, что молодой человек мог добраться до берега, однако этого, к сожалению, не произошло.

"Парень найден мертвым. Спасибо всем за помощь в поисках", – говорится в информации сообщества.

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