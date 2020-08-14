По состоянию на 14 августа в столице зафиксировано 158 новых случаев китайского вируса

Об этом пишет Politeka, ссылаясь на данные, обнародованные аппаратом СНБО.

Всего на сегодняшний день с начала пандемии в Киеве подтверждены 10160 случаев заболевания. Выздоровели за это время 3278 человек, скончались – 150 человек (за последние сутки – один человек).

Что касается Киевской области, то в регилне зафиксировано 4 429 случаев китайского вируса (за последние сутки – 52 новых случая). С начала пандемии на Киевщине выздоровели 3044 человека, скончались – 76 человек (за последние сутки – четверо больных).

Politeka сообщала, что жителей оккупированного Крыма не просто предупредили о второй волне эпидемии китайского вируса, но и назвали абсолютно конкретные сроки. Говорится о том, что медработники Крыма получили уведомления о второй волне коронавируса, которая начнется 21 сентября.

"Сейчас больницы "не переполнены", и поэтому мы спокойно передвигаемся, работаем, покупаем за бешенные деньги продукты, курорты снимают пенку с наплыва туристов. А ровно 21 сентября (после закрытия сезона) начнется "вторая волна", так как не все успели бюджетные деньги освоить», – пишет в сети пользователь Алена Луцива.

При этом она добавила, что в администрации «главы» Крыма Сергея Аксенова якобы эту информацию опровергли.

"А что они еще скажут?", – скептически отметила автор.

Дополнительные койки для пациентов с китайским вирусом появятся в харьковских больницах.

Известно, что за прошлые сутки харьковская область обогнала остальные по росту заболеваемости, установлен новый антирекорд: +209 случаев COVID-19.

Городские медучреждения готовы принять из "инфекционки" 30 человек. Еще столько же больных будут готовы принять к концу недели.

Речь идет о больных, которые находятся в областной инфекционной и "чернобыльской" больницах и прошли острую стадию китайского вируса, но все еще требуют лечения.

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