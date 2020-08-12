Утром, 12 августа, нетрезвый мужчина повредил 7 автомобилей в центре Киева

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение Киев Оперативный в Facebook.

ЧП случилось около пяти утра на бульваре Верховного Совета. Мужчина в нетрезвом состоянии решил, что ему очень мешают автомобили, припаркованные на этой улице.

В связи с этим он подбежал к ним и начал бить ногами по транспортным средствам.

Полицейские, оперативно прибывшие на вызов, задержали хулигана.

"На фото он уже не такой матерый, как был в момент задержания, наручники на руках делают свое дело", – иронизируют авторы сообщения.

Politeka писала, что В Киеве девушка избила патрульную полицейскую ногами в живот. Так, сообщается, что киявлянка хотела помешать сотрудникам полиции разнять пьяную драку одной из компаний.

Произошло ЧП на улице Бурмистенко. Пьяные драчуны успокаиваться не хотели даже после того, как на место драки прибыли правоохранители.

"Участники конфликта начали нецензурно выражаться в сторону сотрудников полиции. Когда патрульные стали составлять админматериалы на правонарушителей, две девушки начали препятствовать им. К одной из злоумышленниц патрульная применила наручники, в этот момент ее подруга начала бить полицейскую ногой в живот", – говорится в сообщении полицейских.

В Одесской области водитель набросился на полицейских, избил и покусал их. Таким неадекватным образом он пытался уйти от наказания за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и проезд на красный свет светофора. Инцидент имел место на выходных в поселке Таирово.

Полицейские рассказали, что заметили, как автомобиль «Фиат» поехал на красный свет, и приказали водителю остановиться. В ответ тот, наоборот, добавил газу, но уже через несколько метров не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. Увидев, что патрульные направляются к нему, мужчина попытался убежать. А когда его догнали – стал кусать полицейских за руки и бить в лицо кулаками.

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