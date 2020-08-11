Известный ресторатор, а ныне народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко опозорился своей предвыборной агитацией

Об этом пишет Politeka со ссылкой на виде, размещенное в Facebook изданием "Буквы".

Так, на одном из лайтбоксов в столице, после политической рекламы партии "Слуга народа", в которой есть слова "Новый мэр будет женщиной" появляется в тех же цветовых тонах Николай Тищенко со слоганом "Обновляем страну – обновим Киев".

Произошел конфуз в связи с тем, что однопартийцы Тищенко не поддержали его мэрские амбиции, выдвинув на мост киевского городского головы Ирину Верещук.

"Выборы мэра Киева 2020: предвыборная агитация 99 уровня", – подписали авторы этот видеоролик.

Politeka сообщала, что В различных соцсетях продолжается активное обсуждение видео с нардепом Тищенко. Напомним, на этом видео ресторатор и народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко исполняет в салоне автомобиля танец тверк под песню певицы Насти Каменской "Попа как у Ким".

Ресторан "Велюр" депутата от "Слуги народа" Николая Тищенко снова поймали за нарушением карантина. Пользователи сети заметили красноречивую рекламу заведения.

Недавно Кабмин ужесточил карантинные ограничения, которые теперь запрещают ресторанам, кафе и другим заведениям работать с 23 до 7 часов. Несмотря на это ресторан "Велюр" продолжает обслуживать посетителей всю ночь, о чем неприкрыто сообщает реклама в историях Instagram-страницы.

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