Общественный деятель Андрей Пальчевский получает все больше поддержки киевлян, как вероятный участник выборов мэра Киева
Об этом свидетельствует социсследование, которое ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" проводило в Киеве с 13 по 15 июля , передает Politeka.net.
Согласно результатам соцопроса, рейтинг вероятных кандидатов выглядит следующим образом:
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Виталий Кличко ("УДАР") – 23,8%
Андрей Пальчевский ("Перемога Пальчевського") – 22,7%
Николай Томенко (Рідна країна) – 10,5%
Игорь Смешко ("Сила и честь") – 5,7%
Андрей Билецкий ("Національний корпус") – 5,5%
Алексей Гончаренко («Европейская солидарность») – 4,5%
Ирина Верещук («Слуга народа») – 4,1%
Сергей Притула («Голос») – 3,9%
Николай Тищенко («Слуга народа») – 3,8%
Алексадр Омельченко – 3,3%
Директор Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов прокомментировал полученные результаты. Он отметил, что с октября 2019 года Виталий Кличко стремительно теряет свой рейтинг - с октября по июль он потерял около 5%, тогда как поддержка его главного соперника Андрея Пальчевского сильно выросла. В июле разрыв между лидерами предвыборной гонки сократился до 1%.
Эксперт указал на главные причины падения рейтинга Виталия Кличко. Как показал опрос, более 41% киевлян недовольны работой мэра Киева, постоянно происходят события, которые подрывают популярность действующего градоначальника. В частности это скандалы с мостами и заместителями главы КГГА, а также частые отключения горячей воды, которые Виталий Кличко обещал прекратить.
Стабильно перспективными кандидатами Юрий Лагутов назвал Николая Томенко и Андрея Билецкого, рейтинг которых вырос примерно на 10%. Благодаря такой поддержке они тоже уверенно претендуют на пост киевского мэра.
Кроме того, у киевялн спросили, за какую партию они готовы проголосовать, если бы выборы состоялись на ближайшей неделе.
Рейтинги партий выглядят следующим образом:
«Европейская солидарность» – 16%
«Слуга народа» – 14,7%
«Победа Пальчевского» – 14,0%
Партия «УДАР» Виталия Кличко не вошла в тройку лидеров – в июле ее поддерживают менее 10% избирателей.
Напомним, ранее писали о выборах на оккупированном Донбассе, в Кабмине сделали важное заявление: "Будут проходить...".