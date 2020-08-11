Мер Києва віталій Кличко тиском змусив депутатів Київради віддати недобудований Льодовий стадіон великому забудовнику Вагіфу Алієву під будівництво торгово-розважального центру. Про це повідомив український політик, лідер партії “Рідна країна” Микола Томенко у відеозверненні, опублікованому на його сторінці у Facebook.

“Замість спортивного комплексу тут може з’явитися найбільший торгово-розважальний центр. Останні 10 років київська влада нас переконувала, що на місці Льодового стадіону буде найбільший спортивний об’єкт. Не лише для професійних спортсменів, а й для дітей, молоді та всіх киян.Натомість останнє рішення Київради на чолі з Віталієм Кличко, який натиснув на депутатів, зруйнувало ці сподівання мешканців української столиці. І тут знову можуть з’явитися хмарочоси. І лише один спортивний зал для баскетболу та хокею”, - підкреслив політик.

У його відеозверненні наголошується, що Віталій Кличко разом з депутатами Київради пролобіювали інтереси забудовника Вагіфа Алієва та дозволили підконтрольному йому ТОВ «Укрсоцстроінвест»на площі в 3,7 Га будувати житло, офіси та торгівельну інфраструктуру в рамках найбільшого ТРЦ столиці.

Нагадаємо, що забудовники не виконали свої інвестиційні зобов’язання до 2020 року, але Київрада на чолі з Кличком продовжила термін будівництва до 2030 року.

“Наша команда Громадського руху “Рідна країна” зробить все, щоб в українській столиці з’явилося найбільше спортивне містечко для всіх киян, а не ТРЦ в інтересах забудовників. Настав час навести лад в Києві !” - резюмував Микола Томенко.