Киевляне рассказали, за кого планируют голосовать на местных выборах 2020 года

Как передает Politeka.net, свежие рейтинги вероятных кандидатов на пост мэра столицы появились в сети. Согласно опросу, который проводила ОО "Центр общественного развития "ИНТЕР-АКЦИЯ" с 13 по 15 июля, общественный деятель Андрей Пальчевский вырвался вперед в рейтинге симпатий киевлян.

Первое место, по данным опроса, занял действующий мэр Киева Виталий Кличко. Пальчевский же занял вторую позицию с минимальным отрывом от чиновника – их разделяет всего около 1% голосов. Судя по исследованиям, Пальчевский стремительно догоняет действующего мэра и сегодня является основным кандидатом на выход во второй тур.

Так, за Кличко на выборах мэра Киева готовы проголосовать 23,8% опрошенных, а за Пальчевского - 22,7% киевлян. Далее в списках фигурирует еще несколько фамилий, но они имеют значительно меньшую поддержку, чем первые два кандидата.

Так, за Николая Томенко (Рідна країна) готовы проголосовать 10,5% людей, за Игоря Смешко ("Сила и честь") – 5,7%, Андрея Билецкого ("Національний корпус") – 5,5% киевлян.

Стоит отметить, что в рейтингах также фигурируют партии, которые могут пройти в Киевраду. Согласно опросу, люди готовы отдать свои голоса за «Европейскую солидарность» (16%), «Слугу народа» (14,7%) и новую партию «Перемога Пальчевского» (14,0%). Партия действующего мэра «УДАР» не вошла в тройку лидеров. За нее готовы отдать голоса лишь 10% жителей столицы.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл печальный факт: "Коломойский запустил свои щупальца...".

А еще Politeka писала, что Андрей Пальчевский предложил менять нардепов каждые два года: "Меньше обрастают...".

Также Politeka сообщала, что Андрей Пальчевский подсказал новому Киевсовету, какой закон нужен столице: "Надо быстро принять...".