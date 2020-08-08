Громадський діяч Андрій Пальчевський назвав першочергове завдання майбутніх депутатів Київради

Як передає Politeka.net, він розповів подробиці в ефірі телеканалу "112 Україна" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

За словами Андрія Пальчевського, в Києві досі не впровадили систему, яка б дозволила цікавитися думкою громадськості з приводу тих чи інших проектів. Громадський діяч вважає, що після місцевих виборів нова київська міська рада має невідкладно зайнятися цим питанням.

"Перше, що треба зробити новій Київраді - це швидко прийняти, назвемо його законом або підзаконним актом, про проведення референдумів на муніципальному і районному рівнях", - зазначив Пальчевський. - "Необхідно якомога більше навантажити Київраду питаннями контакту та отримання зворотного зв'язку від людей".

Громадський діяч звернув увагу, що столична влада постійно дбає про центральні райони міста і забуває про околиці. Андрій Пальчевський заявив, що планує пожити в 10 місцях по всьому Києву. В першу чергу його цікавлять умови в районах, куди складно дістатися, наприклад: Троєщина і Борщагівка.

"Треба боротися з мерами центру міста, мер повинен бути главою великого Києва. Виходиш-Печерські пагорби, люди добре одягнені (зазвичай, за рахунок нашого народу), машини дорогі паркуються. Але я пару раз їздив через мости і, знаєте, мені різко захотілося переїхати в інше місто", - стверджує громадський діяч.

Андрій Пальчевський також зауважив, що київська влада починає аврально розрібатися з накопиченими проблемами за кілька місяців до виборів, а більшу частину терміну не діє.

"Мерство у нас виглядає так: п'ять років, чотири з половиною роки нічого не робиться, не будуються Мости", - обурився Андрій Пальчевський. - "Протягом п'яти років владу отримали - і давай грабувати до наступних. Але щоб ще зайти пограбувати-давай за півроку почнемо лавки фарбувати і так далі".

Він вважає, що в сучасному Києві можна без зусиль ввести управління за допомогою місцевих референдумів. Як нагадав громадський діяч, саме це перед президентськими виборами обіцяв Володимир Зеленський.

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