В четверг, 6 августа, в Киеве произошел масштабный пожар

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу столичной ГСЧС.

Сообщается, что пламя вспыхнуло на открытой местности между улицами Коммунальная и Заболотного (Голосеевский район КИева).

По данным пресс-службы, загорелись кустарники и травяной настил.

Пожарным удалось локализовать и потушить пожар общей площадью 4 гектрара приблизительно к 17 часа вечера.

Politeka писала, что в курортном поселке Затока горела база отдыха «Голубой огонек». Об этом сообщили очевидцы в соцсетях, разместив видео с места пожара.

По словам свидетелей происшествия, на одном из зданий туристической базы треснула крыша, на ней полыхает пламя, осколки шифера разлетаются по территории.

Местные жители кинулись своими силами тушить пожар. Также очевидцы сообщили, что в эпицентре огня находились газовые баллоны, они якобы слышали звуки взрывов.

В сети появилось видео, как пожилая одесситка устроила пожар в подъезде дома. Соответствующие кадры обнародовали в местном паблике «Подслушано Одесса».

Происшествие случилось в одном из домов на улице Пантелеймоновской, 64, напротив железнодорожного вокзала. Как рассказали очевидцы, накануне у пенсионерки был конфликт с соседями из-за мусора.

Женщина возмущалась из-за оставленного в парадной мусора и грозилась его поджечь.

"Она часто пьет, и в эти моменты может вытворять многое. Мусор ей мешал, хотя на утро его обещали вынести, но она говорила при всех, грозилась его спалить. До этого пожар был три недели назад, она была трезвой, ждала пока разгорится, а потом начала будить, и то не всех», - рассказали жильцы.

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