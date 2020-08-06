В Киеве неизвестный живодер жестоким способом умертвил несколько котов

Об этом информирует Politeka со ссылкой на сообщение в Facebook сообщества Киев Оперативный.

Так, стало известно, что на улице Прилужной (Святошинский район столицы) мужчина, приехавший на черной Skoda SuperB, невзирая на присутствие местных жителей вначале разбросал по двору яд, затем – задушил несколько несчастных кошек.

Шокированные очевидцы позвонили полицейским, однако пока наряд ехал на место происшествия, живодер уехал в неизвестном направлении.

Правоозранители заняты поиском неадеквата, если его найдут и признают виновным, то мужчине грозит тюремный срок до 8 лет.

В комментариях под сообщением пользователи возмущены произошедшим.

"Потом ето животное на людей перейдет. Схоже на роботу Шарікова... Ужас, котів то за що?! Вони ж ніколи не нападають на людей!", – пишут люди.

Politeka сообщала, что в Киеве кота выбросили с пятого этажа многоэтажки. В ночь на 5 августа "Автопатруль Майдан" приехал по вызову на Троещину, на улицу Старосельская.

"Психически больной сын владельцев квартиры выбросил кота с балкона, угрожал ножом родителям и арендаторам, которые снимали комнату. Сын был нейтрализован и передан полиции", – говорится в сообщении.

В Днепре живодеры массово травят бездомных собак. При этом пациентами ветеринарных клиник становятся не только уличные животные, которых успевают привезти волонтеры, но и представители племенных пород, хозяева которых выгуливают их по улицам города. Так, на ж/м Победа, ЖК "Левобережный" и на проспекте Поля за два дня зафиксировали восемь летальных случаев среди домашних животных.

Догхантеры раскладывают на улицах и во дворах собачьи лакомства, начиненные смертельными дозами некоторых медицинских препаратов. Это приводит к гибели не только бездомных животных, но и домашних любимцев, которые гуляют без поводков и намордников, из-за чего успевают подобрать и съесть яд.

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