На некоторых улицах света не будет целый день

6 и 7 августа жители отдельных улиц столицы без электричества

Об этом информирует Politeka со ссылкой на пресс-службу компании ДТЕК "Київські електромережі".

На предприятии сообщили, что связано отключение с тем, что в Киеве продолжается запланированный ремонт электросетей.

Согласно предоставленной информации, отключат электричество будут у жителей более чем 50 улицах и переулков столицы.

Ремонтные работы запланированы по-разному: на отдельных улицах электричества не будет целый день (с 8 до 20 или с 10 до 18 часов), части улиц повезет больше – там обещают отключать свет ненадолго.

Так выглядит полный график отключений электричества в столице на 6 и 7 августа:

Politeka писала, что Ноу-хау ивано-франковских дорожников, которые латали ямы на проездах во дворах, вызвало ажиотаж в сети. На записи видно, что коммунальщики поливают ямы смолой из чайника, а затем кладут в них старые куски асфальта. На замечание автора, что такой асфальт долго не продержится, работники уверяют, что все это затолочат катком, и «будет держаться».

Мэр Киева Виталий Кличко объяснил плохое состояние дорог и мостов в украинской столице.

"Много неудобств возникло из-за ремонта у Северного моста. Там продолжается асфальтирование развязки на пересечении проспектов Степана Бандеры и Героев Сталинграда. В течение ближайших нескольких дней, там должны обустроить три слоя асфальта. До 10 августа движение развязкой планируем полностью восстановить", - заявил Виталий Кличко.

Кличко сцепился с известным экстремалом на мосту, перейдя на нецензурную брань: видео.

"Пациентам больно, а врачей задолбало": харьковчанам показали километр позора Кернеса.

"Опасно для здоровья": киевлян просят не пить воду из этих бюветов (адреса).